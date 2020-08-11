У Білорусі 11 серпня почався так званий всенародний страйк. Протестувальників ще в попередні дні скликали лідери опозиції. Організатори кажуть: масштабний страйк триватиме до моменту оголошення нових виборів у Білорусі.

Ще одна вимога протестувальників – звільнення всіх політичних в'язнів. Інформацію для протестувальників поширюють через телеграм-канал NEXTA.

До слова Протести у Білорусі: мітингувальники оприлюднили план наступних дій

З 12 години національний загальний страйк. Збирайтеся з вашими колегами й оголошуйте страйк, поки ми не доб'ємося вільних виборів і звільнення політв'язнів,

– мовиться в заклику до протестувальників.

Відтак на третій день після виборів білоруси планують збиратися біля стели міста-героя Мінська. У менших містах Білорусі люди вийдуть у центральні частини.

Білорусів закликали не виходити на роботу, а натомість іти на страйк. Організатори пояснюють: це цілком законний спосіб протесту – за нього не мають права затримувати, а звільнити всіх неможливо.

Хоча початок страйку був запланований на 12 годину, люди почали збиратися ще перед 10 годиною. Одними з перших вийшли на страй працівники Мінського електротехнічного заводу.

(З появою нової інформації цей матеріал буде постійно оновлюватися)

Поради від організаторів протестувальникам:

Намагайтеся уникати виходу на проспет Незалежності й вулиці, де вас зможуть взяти в капкан.

Не бійтеся вставати в зчіпки, а також відступати й перегруповуватися. "Карателі" втомлюються значно сильніше, ніж ви, адже вони вдягнені в багатокілограмове екіпірування.

Намагайтеся максимально виводити з ладу спецтехніку й автозак. Не варто вдаватися до насильства щодо силовиків .

. Якщо вам стає страшно або ви стали в зчеплення – співайте пісні. Це підніме ваш бойовий дух і деморалізує силовиків.

Це підніме ваш бойовий дух і деморалізує силовиків. Автомобілісти, блокуйте дороги. Вчора на окремих вулицях Мінська саме прості водії фактично заблокували пересування спецтехніки!