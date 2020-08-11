В Беларуси 11 августа началась так называемая всенародная забастовка. Протестующих еще в предыдущие дни созвали лидеры оппозиции. Организаторы говорят: масштабная забастовка продлится до момента объявления новых выборов в Беларуси.

Еще одно требование протестующих – освобождение всех политических заключенных. Информацию для протестующих распространяют через телеграм-канал NEXTA.

К слову Протесты в Беларуси: митингующие обнародовали план следующих действий

С 12:00 национальная всеобщая забастовка. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных,

– говорится в призыве к протестующим.

Поэтому на третий день после выборов белорусы планируют собираться у стелы города-героя Минска. В меньших городах Беларуси люди выйдут в центральные части.

Белорусов призвали не выходить на работу, а взамен идти на забастовку. Организаторы объясняют: это вполне законный способ протеста – за него не имеют права задерживать, а уволить всех невозможно.

Хотя начало забастовки было запланирован на 12:00, люди начали собираться еще до 10:00. Одними из первых вышли на страй работники Минского электротехнического завода.

(С появлением новой информации этот материал будет постоянно обновляться)

Советы от организаторов протестующим:

Старайтесь избегать выхода на проспет Независимости и улицы, где вас смогут взять в капкан.

Не бойтесь вставать в сцепки, а также отступать и перегруппировываться. "Каратели" устают значительно сильнее, чем вы, ведь они одеты в многокилограммовые экипировки.

Старайтесь максимально выводить из строя спецтехнику и автозак. Не стоит прибегать к насилию в отношении силовиков.

Если вам становится страшно или вы стали в сцепление – пойте песни. Это поднимет ваш боевой дух и деморализует силовиков.

Это поднимет ваш боевой дух и деморализует силовиков. Автомобилисты, блокируйте дороги. Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!