Протестующие, которые вышли на белорусские улицы сразу после закрытия избирательных участков 9 августа, обнародовали план Б. Оппоненты Лукашенко не сомневаются, что результаты выборов сфальсифицированы. Они определили свои действия в случае, если действующего президента объявят в очередной раз победителем голосования.

План действий для протестующих на 10 августа

План для протестующих, а также советы, как правильно себя вести, обнародовал канал NEXTA.

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Белорусов призывают к забастовке на госпредприятиях

Белорусов призывают к забастовке на государственных предприятиях до конца дня 10 августа. На работу следует прийти для того, чтобы выдвинуть руководству требование: публично поддержать проведение новых и честных выборов.

В телеграмм-канале отмечают: уволить целые отделы не могут, а правоохранители применять силу на предприятиях вряд ли будут.

Вечером 10 августа советуют собираться в популярных местах

Уже вечером 10 августа, около 19:00, митингующим советуют собираться в наиболее популярных местах. Ведь центр могут перекрыть и остановить движение транспорта. Для сбора могут подойти парковки ТРЦ, станции метро, ярмарочные площади.

В городах и городках лучше всего идти под райадминстрации, ведь именно там можно выдвинуть свои требования чиновникам.

На одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания или моменты, когда милиция попытается подавить протесты. Это станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия, вы должны мгновенно объединиться и ни в коем случае не убегать,

– советуют протестующим.

Также митингующих призывают всеми возможными способами останавливать транспорт "карателей" – в частности, рассыпать гвозди и саморезы на дорогах, пробивать шины автозаков и автобусов спецслужб.

Надежда оппонентов Лукашенко – на регионы

Самая большая надежда у протестующих не на Минск, а именно на регионы. Здесь призывают заблокировать здания исполкомов и требовать от местной власти присоединиться к протестующим.

Обратите внимание! Участники акций протеста подчеркивают, их цель-проведение новых выборов и освобождение всех политических задержанных.

Для этого нужны лишь две вещи – превзойти силы карательных органов, которые нас пугают уже 26 лет. Помните, они обычные люди, а не роботы. У них тоже есть страхи, чувства и усталость. Второе – установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками,

– пишет NEXTA.

Важно! Правозащитники сформировали специальные памятки для протестующих. В этих правилах тщательно указано, как вести себя во время акций протеста и как реагировать на столкновения с силовиками.

Актуально Лукашенко или Тихановская: предварительные результаты голосования на выборах президента Беларуси

Протесты в Беларуси: главное

ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.

Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.

В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.

В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли оружие с резиновыми пулями, водометы.

Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал мужчина.

Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками,

Смотрите памятки для участников протестов / Скриншоты с телаграм-канала NEXTA: