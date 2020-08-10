Протестувальники, які вийшли на білоруські вулиці одразу після закриття виборчих дільниць 9 серпня, оприлюднили план Б. Опоненти Лукашенка не сумніваються, що результати виборів сфальсифіковані. Отож вони визначили свої дії у випадку, якщо чинного президента оголосять в черговий раз переможцем голосування.

План дій для протестувальників на 10 серпня

План для протестувальників, а також поради, як правильно себе поводити, оприлюднив канал NEXTA.

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Білорусів закликають до страйку на держпідприємствах

Білорусів закликають до страйку на державних підприємствах до кінця дня 10 серпня. На роботу слід прийти для того, аби висунути керіваництву вимогу: публічно підтримати проведення нових та чесних виборів.

У телеграм-каналі зазначають: звільнити цілі відділи не можуть, а правоохоронці застосовувати силу на підприємствах навряд будуть.

Увечері 10 серпня радять збиратись у популярних місцях

Уже ввечері 10 серпня, близько 19:00, мітингувальникам радять збиратись у найбільш популярних місцях. Адже центр можуть перекрити та й зупинити рух транспорту. Для збору можуть підійти парковки ТРЦ, станції метро, ярмаркові площі.

У містах та містечках найкраще іти під райадмінстрації, адже саме там можна висунути свої вимоги чиновникам.

На одному з етапів пересування майже напевно розпочнуться затримання або моменти, коли міліція спробує подавити протести. Це стане точкою неповнернення. У відповідь на застосування насилля, ви повинні миттєво об'єднатись та в жодному випадку не втікати,

– радять протестувальникам.

Також мітингувальників заликають усіма можливими способами зупиняти транспорт "карателів" – зокрема, розсипати цвяхи та саморізи на дорогах, пробивати шини автозаків та автобусів спецслужб.

Надія опонентів Лукашенка – на регіони

Найбільша надія у протестувальників не на Мінськ, а саме на регіони. Тут закликають заблокувати будівлі виконкомів і вимагати від місцевої влади приєднатись до протестувальників.

Зверніть увагу! Учасники акцій протесту наголшують, їхня мета – проведення нових виборів та звільнення усіх політичних затриманих.

Для цього потрібні лише дві речі – перевершити сили каральних органів, які нас лякають уже 26 років. Пам'ятайте, вони звичайні люди, а не роботи. У них теж є страхи, почуття та втома. Друге – встановити пряму демократію народу, яка існувала на білоруській землі століттями,

– пише NEXTA.

Важливо! Правозахисники сформували спеціальні пам'ятки для протестувальників. У цих правилах ретельно вказано, як поводити себе під час акцій протсесту та як реагувати на зіткнення з силовиками.

Актуально Лукашенко чи Тихановська: попередні результати голосування на виборах президента Білорусі

Протести у Білорусі: головне

ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80%. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише близько 10 %.

Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.

У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.

Дивіться пам'ятки для учасників протестів / Скриншоти з телаграм-каналу NEXTA: