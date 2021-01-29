В Беларуси хотят признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. Генпрокуратура страны уже готовит для этого документы.

Источник: TUT.by

Сейчас в белорусском законодательстве нет запрета бело-красно-белой символики.

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Почему символику хотят признать экстремистской

В прокуратуру обратились граждане и попросили запретить символику, причислив ее к экстремистской. Эти люди выступили против бело-красно-белого флага, но не против герба "Погоня".

В прокуратуре говорят, что рассматривают обращения, а в правительстве разрабатывают законопроект о недопущении "героизации нацизма". Инициатива коснется и национальной символики.

Удастся ли белорусам защитить флаг

Белорусы уже инициировали сбор подписей, чтобы защитить символику. Планируется собрать не менее 50 тысяч голосов.

Заметим, в марте белорусов начнут штрафовать за использование такого флага. Штраф будет достигать 580 рублей.

Обратите внимание! Бело-красно-белый флаг стал фактически символикой белорусских протестов. Митингующие несли его маршами, а также держали в руках, когда объединялись в цепи солидарности.



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