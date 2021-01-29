В Беларуси бело-красно-белый флаг хотят отнести к экстремистской символике
В Беларуси хотят признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. Генпрокуратура страны уже готовит для этого документы.
Источник: TUT.by
Сейчас в белорусском законодательстве нет запрета бело-красно-белой символики.
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Почему символику хотят признать экстремистской
В прокуратуру обратились граждане и попросили запретить символику, причислив ее к экстремистской. Эти люди выступили против бело-красно-белого флага, но не против герба "Погоня".
В прокуратуре говорят, что рассматривают обращения, а в правительстве разрабатывают законопроект о недопущении "героизации нацизма". Инициатива коснется и национальной символики.
Удастся ли белорусам защитить флаг
Белорусы уже инициировали сбор подписей, чтобы защитить символику. Планируется собрать не менее 50 тысяч голосов.
Заметим, в марте белорусов начнут штрафовать за использование такого флага. Штраф будет достигать 580 рублей.
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