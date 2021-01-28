Лукашенко говорит, что за него проголосовали 6 миллионов человек: это больше чем явка
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на выборах главы государства за него якобы проголосовали 6 миллионов человек. Он не учел, что в целом явка во время голосования была меньше.
Источник: сайт Лукашенка
Лукашенко говорит, что его поддержали почти на 200 тысяч больше официальной явки.
Читайте также Не надо тешить себя иллюзиями, – Лукашенко о политической амнистии в Беларуси
Что заявил Лукашенко
Мы знали, что есть люди, которые не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо же понимать, что около 6 миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента,
– сказал самопровозглашенный президент.
Согласно данным ЦИК Беларуси, в голосовании на президентских выборах 2020 года приняли участие более 5,8 миллиона избирателей. Лукашенко приписали 4,6 миллиона голосов. Так, в своем заявлении самопровозглашенный президент "ошибся" как минимум на 1,3 миллиона голосов.
Ситуация в Беларуси: главное
- Выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года.
- Согласно официальным данным, победил Лукашенко, а оппозиционерка Светлана Тихановская якобы набрала лишь 10,1% голосов.
- Из-за сфальсифицированных выборов в городах Беларуси вспыхнули массовые протесты. Люди требовали отставки Лукашенко.
- Протесты продолжаются. Демонстрантов жестоко разгоняют и задерживают силовики.
Поделиться новостью