Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на выборах главы государства за него якобы проголосовали 6 миллионов человек. Он не учел, что в целом явка во время голосования была меньше.

Источник: сайт Лукашенка

Лукашенко говорит, что его поддержали почти на 200 тысяч больше официальной явки.

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Что заявил Лукашенко

Мы знали, что есть люди, которые не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо же понимать, что около 6 миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента,

– сказал самопровозглашенный президент.

Согласно данным ЦИК Беларуси, в голосовании на президентских выборах 2020 года приняли участие более 5,8 миллиона избирателей. Лукашенко приписали 4,6 миллиона голосов. Так, в своем заявлении самопровозглашенный президент "ошибся" как минимум на 1,3 миллиона голосов.

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