Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. Очевидно он считает, что политически осужденных в стране нет.

Источник: БЕЛТА

Во время совещания по вопросам совершенствования законодательства Лукашенко назвал условие, при котором может быть амнистия. Если ему покажут хотя бы одного человека, которого задержали или осудили по политическим мотивам, амнистию введут сразу на следующий день.

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Заявление Лукашенко

Слушайте, надо прекратить эту всю болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?". Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду. До сих пор жду,

– сказал самопровозглашенный президент.

Как отметил Лукашенко, он является осведомленным человеком и ему известно, что заключенные обсудили с родственниками "щедрое" предложение президента вернуть краденые деньги в обмен на помилование. Однако, по словам белорусского главы, они не соглашаются, потому что им "денег жалко".

"Поэтому не надо тешить себя иллюзиями: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое – уголовное преступление – отдай последнее, если у тебя есть... Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или иная амнистия", – резюмировал Лукашенко.

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