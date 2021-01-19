Через 45 дней: Тихановская хочет провести новые выборы в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет провести выборы в Беларуси. Сделать это она планирует за 45 дней.
Она предложила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.
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Контактная площадка
Она отметила, что ОБСЕ может:
- создать контактную площадку;
- начать с экспертного круглого стола с участием Европейского Союза, представителей власти и оппозиции Беларуси.
БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением,
– отметила Тихановская.
Помощь от организаций
Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения в Беларусь для нее и других лидеров демократических сил.
Лидер также сказала: "Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили 2 уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения".
Тихановская добавила, что ситуация с Навальным показала, что нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ.
Новые выборы в Беларуси: что известно
- В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
- Незаконно избранный президент Беларуси ранее заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в стране.
- В то же время он призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
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