Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет провести выборы в Беларуси. Сделать это она планирует за 45 дней.

Она предложила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

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Контактная площадка

Она отметила, что ОБСЕ может:

создать контактную площадку;

начать с экспертного круглого стола с участием Европейского Союза, представителей власти и оппозиции Беларуси.

БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением,

– отметила Тихановская.

Помощь от организаций

Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения в Беларусь для нее и других лидеров демократических сил.

Лидер также сказала: "Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили 2 уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения".

Тихановская добавила, что ситуация с Навальным показала, что нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ.

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