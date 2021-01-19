Через 45 днів: Тихановська хоче провести нові вибори у Білорусі
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська хоче провести вибори в Білорусі. Зробити це вона планує за 45 днів.
Вона запропонувала Організації з безпеки і співробітництва в Європі взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для розв'язання кризи в Білорусі. Про це повідомила пресслужба Тихановської.
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Контактний майданчик
Вона відзначила, що ОБСЄ може:
- створити контактний майданчик;
- почати з експертного круглого столу за участю Європейського Союзу, представників влади і опозиції Білорусі.
ДІПЛ ОБСЄ – центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом,
– зазначила Тихановська.
Допомога від організацій
Вона закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення в Білорусь для неї та інших лідерів демократичних сил.
Лідерка також сказала: "Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили 2 кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення".
Тихановська додала, що ситуація з Навальний показала, що потрібна допомога міжнародного співтовариства і, перш за все, ОБСЄ.
Нові вибори у Білорусі: що відомо
- У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
- Незаконно обраний президент Білорусі раніше заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні.
- Водночас він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі.
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