Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська хоче провести вибори в Білорусі. Зробити це вона планує за 45 днів.

Вона запропонувала Організації з безпеки і співробітництва в Європі взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для розв'язання кризи в Білорусі. Про це повідомила пресслужба Тихановської.

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Контактний майданчик

Вона відзначила, що ОБСЄ може:

створити контактний майданчик;

почати з експертного круглого столу за участю Європейського Союзу, представників влади і опозиції Білорусі.

ДІПЛ ОБСЄ – центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом,

– зазначила Тихановська.

Допомога від організацій

Вона закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення в Білорусь для неї та інших лідерів демократичних сил.

Лідерка також сказала: "Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили 2 кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення".

Тихановська додала, що ситуація з Навальний показала, що потрібна допомога міжнародного співтовариства і, перш за все, ОБСЄ.

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