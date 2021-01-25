В Беларуси внезапно начали проверять боеготовность армии: чем это объясняют
Беларусь 25 января начала внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности своей армии. В Министерстве обороны это объясняют желанием усовершенствовать возможность военных частей выполнять задачи в современных условиях.
Источник: Минобороны Беларуси
Некоторые воинские соединения уже привели в высшую степень боевой готовности.
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Основной целью декларируют проверку и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей выполнять задачи в современных условиях.
Действия войск пройдут почти на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности,
– говорится в сообщении.
Чему именно будут обучаться белорусские войска
- преодолевать водные преграды;
- отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.
Завершать проверку планируют контрольными занятиями и тактическими учениями с боевой стрельбой различного уровня.
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