Беларусь 25 января начала внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности своей армии. В Министерстве обороны это объясняют желанием усовершенствовать возможность военных частей выполнять задачи в современных условиях.

Источник: Минобороны Беларуси Некоторые воинские соединения уже привели в высшую степень боевой готовности. Читайте также Вслед за Россией: в Беларуси возобновились протесты, сотни задержанных – фото, видео Основной целью декларируют проверку и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей выполнять задачи в современных условиях. Действия войск пройдут почти на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности,

– говорится в сообщении. Чему именно будут обучаться белорусские войска преодолевать водные преграды;

отрабатывать учебно-боевые задачи днем ​​и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Завершать проверку планируют контрольными занятиями и тактическими учениями с боевой стрельбой различного уровня. Обратите внимание! Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей. В частности, в Киеве намерены полностью отделится от энергосистем России и Беларуси.