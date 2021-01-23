В Беларуси 23 января возобновились акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Люди выходят на улицы с национальной символикой и объединяются в цепи солидарности. Во время митингов уже задержали около 100 человек.

Что происходит в Беларуси 23 января

Белорусы выходят на марши и митинги по всей стране. В частности, в Минске, Гродно и Бобруйске. Об этом сообщает TUT.by.

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Люди собираются в отдельных районах городов, объединяясь в цепи солидарности и поднимая руки вверх. Авто, которые проезжают вокруг, сигналят в поддержку протестующих.

В руках белорусы несут бело-красно-белые флаги. Кстати, чтобы поддержать земляков, на митинги вышли белорусы в Германии и Польше.

Протесты в Беларуси / Фото TUT.by:

Смотрите видео митингов в Беларуси​:

Задержание митингующих

Силовики, как всегда, начали задерживать демонстрантов. Это происходило в разных городах. Например, в Бресте 10 человек, которые вышли на митинг, отвезли в участок полиции. Вообще есть около сотни задержанных.

Обратите внимание! Протесты против власти в Беларуси продолжаются уже более 5 месяцев. Подробнее – читайте по ссылке.

Силовик догнал и задержал человека в Минске, смотрите видео:

Смотрите видео задержания в Минске: