Вслед за Россией: в Беларуси возобновились протесты, сотни задержанных – фото, видео
В Беларуси 23 января возобновились акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Люди выходят на улицы с национальной символикой и объединяются в цепи солидарности. Во время митингов уже задержали около 100 человек.
Что происходит в Беларуси 23 января
Белорусы выходят на марши и митинги по всей стране. В частности, в Минске, Гродно и Бобруйске. Об этом сообщает TUT.by.
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Люди собираются в отдельных районах городов, объединяясь в цепи солидарности и поднимая руки вверх. Авто, которые проезжают вокруг, сигналят в поддержку протестующих.
В руках белорусы несут бело-красно-белые флаги. Кстати, чтобы поддержать земляков, на митинги вышли белорусы в Германии и Польше.
Протесты в Беларуси / Фото TUT.by:
Смотрите видео митингов в Беларуси:
Задержание митингующих
Силовики, как всегда, начали задерживать демонстрантов. Это происходило в разных городах. Например, в Бресте 10 человек, которые вышли на митинг, отвезли в участок полиции. Вообще есть около сотни задержанных.
Силовик догнал и задержал человека в Минске, смотрите видео:
Смотрите видео задержания в Минске:
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