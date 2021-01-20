Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство: детали
Глава России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января обсудили Союзное государство. Разговор политиков происходил в телефонном режиме.
О чем говорили Лукашенко и Путин
Политики обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в евроазиатском экономическом союзе и других интеграционных структурах. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
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Лукашенко и Путин обсудили ряд кадровых вопросов.
Они пообщались на "актуальные темы международной повестки дня и обсудили общую ситуацию, складывающуюся в мире".
Особое внимание лидер России и самопровозглашенный президент Беларуси уделили тематике борьбы с распространением COVID-19. Они решили совместно противодействовать вирусу.
Что известно о Союзном государстве России и Беларуси
Союзное государство предусматривает поэтапную организацию для Беларуси и России единого политического, экономического, военного, таможенного валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.
Соответствующее соглашение подписали в Москве еще 8 декабря 1999 года. Кстати, переговоры между сторонами сопровождались протестами белорусской оппозиции. Более о Союзном государстве – читайте здесь.
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