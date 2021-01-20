Глава России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января обсудили Союзное государство. Разговор политиков происходил в телефонном режиме.

О чем говорили Лукашенко и Путин

Политики обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в евроазиатском экономическом союзе и других интеграционных структурах. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

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Лукашенко и Путин обсудили ряд кадровых вопросов.

Они пообщались на "актуальные темы международной повестки дня и обсудили общую ситуацию, складывающуюся в мире".

Особое внимание лидер России и самопровозглашенный президент Беларуси уделили тематике борьбы с распространением COVID-19. Они решили совместно противодействовать вирусу.