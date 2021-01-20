Путін та Лукашенко обговорили Союзну державу: деталі
Глава Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 січня обговорили Союзну державу. Розмова політиків відбувалася у телефонному режимі.
Про що говорили Лукашенко і Путін
Політики обговорили перспективи активізації різнопланової співпраці в межах Союзної держави, взаємодію у Євроазійському економічному союзі та інших інтеграційних структурах. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.
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Лукашенко та Путін також обговорили ряд кадрових питань.
Вони поспілкувалися на "актуальні теми міжнародного порядку денного та обговорили загальну ситуацію, що складається у світі".
Окрему увагу лідер Росії та самопроголошений президент Білорусі приділили тематиці боротьби з поширенням COVID-19. Вони вирішили спільно протидіяти вірусу.
Що відомо про Союзну державу Росії та БілорусіСоюзна держава передбачає поетапне організовування для Білорусі та Росії єдиного політичного, економічного, військового, митного валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.
Відповідну угоду підписали у Москві ще 8 грудня 1999 року. До речі, переговори між сторонами супроводжувалися протестами білоруської опозиції. Більше про Союзну державу – читайте тут.
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