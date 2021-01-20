Глава Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 січня обговорили Союзну державу. Розмова політиків відбувалася у телефонному режимі.

Про що говорили Лукашенко і Путін

Політики обговорили перспективи активізації різнопланової співпраці в межах Союзної держави, взаємодію у Євроазійському економічному союзі та інших інтеграційних структурах. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

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Лукашенко та Путін також обговорили ряд кадрових питань.

Вони поспілкувалися на "актуальні теми міжнародного порядку денного та обговорили загальну ситуацію, що складається у світі".

Окрему увагу лідер Росії та самопроголошений президент Білорусі приділили тематиці боротьби з поширенням COVID-19. Вони вирішили спільно протидіяти вірусу.