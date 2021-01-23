У Білорусі 23 січня поновились акції протесту проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Люди виходять на вулиці з національною символікою та об'єднуються у ланцюги солідарності. Під час мітингів вже затримали близько 100 людей.

Що відбувається у Білорусі 23 січня

Білоруси виходять на марші та мітинги по всій країні. Зокрема, у Мінську, Гродно та Бобруйску. Про це повідомляє TUT.by.

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Люди збираються в окремих районах міст, об'єднуючись в ланцюги солідарності та підіймаючи руки догори. Авто, що проїжджають довкола, сигналять на підтримку протестувальників.

В руках білоруси несуть біло-червоно-білі прапори. До речі, аби підтримати земляків, на мітинги вийшли білоруси у Німеччині та Польщі.

Протести у Білорусі / Фото TUT.by:

Дивіться відео мітингів у Білорусі:

Затримання мітингувальників

Силовики, як завжди, почали затримувати демонстрантів. Це відбувалось у різних містах. Наприклад, у Бресті 10 людей, що вийшли на мітинг, відвезли до відділку поліції. Загалом є близько сотні затриманих.

Зверніть увагу! Протести проти влади у Білорусі тривають вже понад 5 місяців. Детальніше – читайте за посиланням.

Силовик догнав та затримав людину у Мінську, дивіться відео:

Дивіться відео затримання у Мінську: