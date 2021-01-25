У Білорусі раптово почали перевіряти боєготовність армії: чим це пояснюють
Білорусь 25 січня розпочала раптову перевірку бойової й мобілізаційної готовності своєї армії. У Міністерстві оборони це пояснюють бажанням вдосконалити можливість військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.
Джерело: Міноборони Білорусі
Деякі військові з'єднання вже привели у вищу ступінь бойової готовності.
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Основною метою декларують перевірку та підвищення рівня бойової й мобілізаційної готовності з'єднань і військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.
Дії військ пройдуть майже на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості,
– йдеться у повідомленні.
Чого саме навчатимуться білоруські війська
- долати водні перешкоди;
- відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як у лісових масивах, так і в населених пунктах.
Завершати перевірку планують контрольними заняттями й тактичними навчаннями з бойовою стрільбою різного рівня.
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