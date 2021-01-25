Білорусь 25 січня розпочала раптову перевірку бойової й мобілізаційної готовності своєї армії. У Міністерстві оборони це пояснюють бажанням вдосконалити можливість військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.

Джерело: Міноборони Білорусі Деякі військові з'єднання вже привели у вищу ступінь бойової готовності. Читайте також Вслід за Росією: у Білорусі поновились протести, сотня затриманих – фото, відео Основною метою декларують перевірку та підвищення рівня бойової й мобілізаційної готовності з'єднань і військових частин виконувати завдання в сучасних умовах. Дії військ пройдуть майже на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості,

– йдеться у повідомленні. Чого саме навчатимуться білоруські війська долати водні перешкоди;

відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як у лісових масивах, так і в населених пунктах. Завершати перевірку планують контрольними заняттями й тактичними навчаннями з бойовою стрільбою різного рівня. Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.