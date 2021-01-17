Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что протесты в его государстве вспыхнули не столько из-за фальсификации выборов, как в результате закрытия границ. Мол, из-за пандемии в Беларусь вернулось много мигрантов, которым "нечем заняться".

Каждый раз после президентских выборов в Беларуси обязательно переворачивают машины. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью российской журналистке Наиль Аскер-заде, фрагмент из которого она опубликовала в своем телеграмме.

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Каждый раз сжигают авто ГАИ, а в 2010 году был штурм здания правительства. У нас был реальный штурм здания правительства,

– отметил диктатор.

Он подчеркнул, что к этому невозможно привыкнуть, но это – "факт". По мнению самопровозглашенного президента, в 2020 году не произошло ничего чрезвычайного.

"Если можно так выразиться после предварительных результатов выборов. Единственное, что по времени немного растянулось. Почему? Потому что даже вы (Россия – 24 канал) закрыли от нас границу", – пояснил Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор заявил, что тех несколько тысяч человек, которые работали в России, оттуда "выдавили". Поэтому они остались в Беларуси, но "не хотят работать".

Я вам не упрекаю, а просто говорю объективную причину, которая способствовала тому, чтобы протесты затянулись по времени. Они там по 10 – 12 тысяч последнее время ходили, а фотографировали ситуацию и выдавали в телеграмм каналы 200 тысяч,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

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