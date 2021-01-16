"Рубануть" непокорных: в Беларуси хотели создать трудовые лагеря для протестующих, – СМИ
В сети появились тайные записи разговоров силовиков Беларуси. В них они обсуждали возможность создания трудового лагеря для протестующих.
В лагеря должны были бы помещать тех, кто откровенно выступал против режима Лукашенко. Об этом сообщает TUT.BY.
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На запись попал голос действующего замглавы МВД и командующего Внутренними войсками Николая Карпенкова.
Создается база данных. В этой базе данных, кто попал во второй раз, тот должен там остаться. Сказано сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо остро копытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру,
– сказал человек с голосом Карпенкова.
Там протестующих должны были бы удерживать "пока все не успокоится". Силовики добавили, что "прикрыты главой государства со всех сторон в плане применения оружия", а в крайних ситуациях непокорных предлагали "рубануть".
Протесты в Беларуси: что стоит знать
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его оппонентку Светлану Тихановскую – 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Все из-за того, что белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными.
- Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
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