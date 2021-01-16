В сети появились тайные записи разговоров силовиков Беларуси. В них они обсуждали возможность создания трудового лагеря для протестующих.

В лагеря должны были бы помещать тех, кто откровенно выступал против режима Лукашенко. Об этом сообщает TUT.BY.

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На запись попал голос действующего замглавы МВД и командующего Внутренними войсками Николая Карпенкова.

Создается база данных. В этой базе данных, кто попал во второй раз, тот должен там остаться. Сказано сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо остро копытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру,

– сказал человек с голосом Карпенкова.

Там протестующих должны были бы удерживать "пока все не успокоится". Силовики добавили, что "прикрыты главой государства со всех сторон в плане применения оружия", а в крайних ситуациях непокорных предлагали "рубануть".

Протесты в Беларуси: что стоит знать

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его оппонентку Светлану Тихановскую – 10,1%.

По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его оппонентку Светлану Тихановскую – 10,1%. После объявления результатов выборов стран у охватили акции протеста . Все из-за того, что белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными.

. Все из-за того, что белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

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