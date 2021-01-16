У мережі з'явилися таємні записи розмов силовиків Білорусі. У них вони обговорювали можливість створення трудового табору для протестувальників.

У табори мали б поміщати тих, хто відверто виступав проти режиму Лукашенка. Про це повідомляє TUT.BY.

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На запис потрапив голос чинного заступника голови МВС і командувача внутрішніми військами Миколи Карпенкова.

Створюється база даних. У цій базі даних, хто потрапив удруге, той повинен там залишитися. Сказано зробити табір, ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо гостро копитних, такий для відселення. І поставити колючий дріт, виходить, по периметру,

– сказав чоловік з голосом Карпенкова.

Там протестувальників мали б утримувати "поки все не заспокоїться". Силовики додали, що "прикриті главою держави з усіх боків у плані застосування зброї", а у крайніх ситуаціях непокірних пропонували "рубанути".

Протести у Білорусі: що варто знати

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за його опонентку Світлану Тихановську – 10,1%.

За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за його опонентку Світлану Тихановську – 10,1%. Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Все через те, що білоруси не погоджуються з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими.

Все через те, що білоруси не погоджуються з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

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