Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав нові кодекси з питань адміністративної відповідальності. Вже з 1 березня 2021 року за те, що вивісили прапор у кольорах протестів, білорусам доведеться платити гроші.

Над змінами працювала спеціальна експертна комісія

Лукашенко підписав зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчого кодексу Білорусі. Про це інформує БЕЛТА.

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Які штрафи передбачені:

За вивішування біло-червоно-білого прапору – 580 білоруських рублів (це 7 250 гривень в українській валюті).

Для юридичних осіб – 1 740 білоруських рублів (21 750 гривень).

У Лукашенка кажуть, що поправки несуть профілактичний характер

В адміністрації самопроголошеного президента впевнені, що поправки несуть попереджувальний та профілактичний характер. Ініціював такі зміни, звісно, сам Лукашенко, проте працювала над ними ціла експертна комісія.

У Лукашенка запевняють, що з адміністративного кодексу вилучили 110 норм, а у 230 статтях санкції скоригували до зменшення покарань.

Зверніть увагу! У Білорусі протести проти режиму Лукашенка тривають ще з серпня 2020 року. Символом протесту став саме біло-червоно-білий стяг. Самопроголошений президент на вимоги протестувальників не реагує, обіцяє лише внести зміни до конституції країни. Лукашенко заявив, що покине посаду, якщо цього захоче "останній омонівець" в країні.