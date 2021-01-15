Штраф за біло-червоно-білі стяги: Лукашенко вніс зміни у кодекси про правопорушення
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав нові кодекси з питань адміністративної відповідальності. Вже з 1 березня 2021 року за те, що вивісили прапор у кольорах протестів, білорусам доведеться платити гроші.
Над змінами працювала спеціальна експертна комісія
Лукашенко підписав зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчого кодексу Білорусі. Про це інформує БЕЛТА.
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Які штрафи передбачені:
- За вивішування біло-червоно-білого прапору – 580 білоруських рублів (це 7 250 гривень в українській валюті).
- Для юридичних осіб – 1 740 білоруських рублів (21 750 гривень).
У Лукашенка кажуть, що поправки несуть профілактичний характер
В адміністрації самопроголошеного президента впевнені, що поправки несуть попереджувальний та профілактичний характер. Ініціював такі зміни, звісно, сам Лукашенко, проте працювала над ними ціла експертна комісія.
У Лукашенка запевняють, що з адміністративного кодексу вилучили 110 норм, а у 230 статтях санкції скоригували до зменшення покарань.
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