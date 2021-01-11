Білоруси продовжують протестувати: силовики за вихідні затримали десятки людей
Протести проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі не вщухають. Білоруси продовжують виходити на вулиці з мирними акціями, а силовики продовжують їх затримувати.
За 4 дні вихідних у Мінську затримали щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє видання TUT.BY.
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За словами прессекретарки МВС Білорусі Ольги Чемоданової, ситуація була "досить спокійною і контрольованою".
В деструктивних телеграм-каналах традиційно розміщувалися заклики про проведення різного роду протестних акцій, зокрема й за допомогою блокування вулиць і проспектів. Однак масштабності не вистачило навіть для транслювання картинок масовості в інтернеті,
– заявила прессекретарка білоруського МВС.
Вона додала, що протягом вихідних у Мінську проводили немасштабні марші у дворах будинків.
Що відбувалося у Білорусі 10 січня: головне
- Через понад 5 місяців після президентських виборів люди все ще протестують проти фальсифікації результатів голосування.
- Акції протесту проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка розпочалися у країні від самісінького ранку. Вони відбулися у різних містах, зокрема, у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті.
- Увечері протести не завершилися – мітингувальники провели протестну ходу в одному з мікрорайонів Мінська. Однак загалом настрої демонстрантів були вже не такими активними.
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