Протести проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі не вщухають. Білоруси продовжують виходити на вулиці з мирними акціями, а силовики продовжують їх затримувати.

За 4 дні вихідних у Мінську затримали щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє видання TUT.BY.

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За словами прессекретарки МВС Білорусі Ольги Чемоданової, ситуація була "досить спокійною і контрольованою".

В деструктивних телеграм-каналах традиційно розміщувалися заклики про проведення різного роду протестних акцій, зокрема й за допомогою блокування вулиць і проспектів. Однак масштабності не вистачило навіть для транслювання картинок масовості в інтернеті,

– заявила прессекретарка білоруського МВС.

Вона додала, що протягом вихідних у Мінську проводили немасштабні марші у дворах будинків.

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Через понад 5 місяців після президентських виборів люди все ще протестують проти фальсифікації результатів голосування.

Акції протесту проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка розпочалися у країні від самісінького ранку. Вони відбулися у різних містах, зокрема, у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті.

Увечері протести не завершилися – мітингувальники провели протестну ходу в одному з мікрорайонів Мінська. Однак загалом настрої демонстрантів були вже не такими активними.

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