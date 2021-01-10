Акції протесту та ланцюжки фанатів ОМОНу: що відбувається в Білорусі 10 січня – фото, відео
Масові протести в Білорусі продовжуються й у 2021 році. Через понад 5 місяців після президентських виборів люди все ще протестують проти їхньої фальсифікації. Традиційний недільний марш 10 січня відбувається у більшості великих білоруських міст.
Акції протесту проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка розпочалися у країні від самісінького ранку. Вони відбуваються у різних містах, зокрема, – у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті. Детальніше читайте далі у матеріалі 24 каналу.
Раніше У містах Білорусі люди виходять на локальні акції протесту: відео
Акції з біло-червоно-білими прапорами
У Мінську від самісінького ранку 10 січня люди виходять на протести. Вони беруть з собою біло-червоно-білі прапори та скандують "Живе Білорусь!". Стяги також розвішують на балконах багатоповерхівок разом із плакатами. На одному з таких красувався напис "Наша візьме", пише TUT.by.
Прикрашена біло-червоно-білими прапорами багатоповерхівка / Фото TUT.by
У Білорусі прикрашають будинки біло-червоно-білими прапорами: відео
У місті Новогрудка люди теж вийшли на акцію солідарності та скандують: "Ми разом, ми переможемо, чудо буде!".
У Могильові люди пройшлися засніженими вулицями та теж тримали у руках біло-червоно-білі стяги.
Акція солідарності у Могильові: відео
Акція солідарності у Мінську: відео
Що відомо про затриманих
Станом на 12:00 за Києвом білоруські волонтери інформують про 3 затриманих в результаті протестів 10 січня людей. Їх вже доправили до Ленінського райвідділення міліції Мінська.
Альтернативні акції
Тим часом у Гродно, Бресті та Мінську на вулицях з’явилися також люди, які тримають у руках державні прапори країни. На одному з їхніх знамен помітили напис "ЯМы siloviki".
Учасники альтернативної акції, що підтримують силовиків / Фото TUT.by
У Мінську ці люди зібралися в районі Уруччя, біля ТЦ "Спектр". Фото невеликої групки людей розмістили у телеграм-каналі з промовистою назвою "Я/МЫ ОМОН".
Люди, які підтримують ОМОН у Мінську / Фото TUT.by
А що ж силовики
У Мінську вони активізувалися. Зокрема, групу спецпризначенців помітили в районі вулиць Калиновського та Єсеніна.
Силовики у Мінську напоготові / Фото TUT.by
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