Масові протести в Білорусі продовжуються й у 2021 році. Через понад 5 місяців після президентських виборів люди все ще протестують проти їхньої фальсифікації. Традиційний недільний марш 10 січня відбувається у більшості великих білоруських міст.

Акції протесту проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка розпочалися у країні від самісінького ранку. Вони відбуваються у різних містах, зокрема, – у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті. Детальніше читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Раніше У містах Білорусі люди виходять на локальні акції протесту: відео

Акції з біло-червоно-білими прапорами

У Мінську від самісінького ранку 10 січня люди виходять на протести. Вони беруть з собою біло-червоно-білі прапори та скандують "Живе Білорусь!". Стяги також розвішують на балконах багатоповерхівок разом із плакатами. На одному з таких красувався напис "Наша візьме", пише TUT.by.



Прикрашена біло-червоно-білими прапорами багатоповерхівка / Фото TUT.by

У Білорусі прикрашають будинки біло-червоно-білими прапорами: відео

У місті Новогрудка люди теж вийшли на акцію солідарності та скандують: "Ми разом, ми переможемо, чудо буде!".

У Могильові люди пройшлися засніженими вулицями та теж тримали у руках біло-червоно-білі стяги.

Акція солідарності у Могильові: відео

Акція солідарності у Мінську: відео

Що відомо про затриманих

Станом на 12:00 за Києвом білоруські волонтери інформують про 3 затриманих в результаті протестів 10 січня людей. Їх вже доправили до Ленінського райвідділення міліції Мінська.

Альтернативні акції

Тим часом у Гродно, Бресті та Мінську на вулицях з’явилися також люди, які тримають у руках державні прапори країни. На одному з їхніх знамен помітили напис "ЯМы siloviki".



Учасники альтернативної акції, що підтримують силовиків / Фото TUT.by

У Мінську ці люди зібралися в районі Уруччя, біля ТЦ "Спектр". Фото невеликої групки людей розмістили у телеграм-каналі з промовистою назвою "Я/МЫ ОМОН".



Люди, які підтримують ОМОН у Мінську / Фото TUT.by

А що ж силовики

У Мінську вони активізувалися. Зокрема, групу спецпризначенців помітили в районі вулиць Калиновського та Єсеніна.



Силовики у Мінську напоготові / Фото TUT.by

Більше про протести в Білорусі, скільки вони триватимуть, заяви опозиції та чи зважає на них Лукашенко – за посиланням.