У містах Білорусі люди виходять на локальні акції протесту: відео
У містах Білорусі ще вдосвіта 9 січня 2021 року люди почали виходити на акції протесту. Білоруси ходять засніженими вулицями мікрорайонів та вимагають відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Що відбувається у Білорусі
Акції відбуваються у Гродно, Бресті та низці мікрорайонів Мінська. Про це повідомляє "Радыё Свабода".
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Останній місяць акції протесту проходять у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші,
– мовиться у повідомленні.
"Ланцюги солідарності" відбулися навіть у центрі столиці – на площі Перемоги.
Люди ходять з прапорами Білорусі та плакати і вигукують "Живи Білорусь".
Дивіться відео протестів у Білорусі 9 січня:
Акції протестів у Білорусі: відео
Білоруси вийшли на протест через режим Лукашенка: відео
Головне про ситуацію у Білорусі
- Протести у Білорусі тривають вже 5 місяців. Через сфальсифіковані результати президентських виборів люди вимагають відставки Лукашенка.
- Майже щотижня силовики жорстоко розганяють населення та відвозять протестувальників по міських СІЗО.
- Втім, попри жорстокість білоруси не планують здаватися. Люди і далі виходять на протести.
- За словами Лукашенка, він не піде з посади допоки цього не захоче "останній омонівець".
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