У містах Білорусі ще вдосвіта 9 січня 2021 року люди почали виходити на акції протесту. Білоруси ходять засніженими вулицями мікрорайонів та вимагають відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Що відбувається у Білорусі

Акції відбуваються у Гродно, Бресті та низці мікрорайонів Мінська. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

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Останній місяць акції протесту проходять у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші,

– мовиться у повідомленні.

"Ланцюги солідарності" відбулися навіть у центрі столиці – на площі Перемоги.

Люди ходять з прапорами Білорусі та плакати і вигукують "Живи Білорусь".

Дивіться відео протестів у Білорусі 9 січня:

Акції протестів у Білорусі: відео

Білоруси вийшли на протест через режим Лукашенка: відео

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