Самопроголошений чинний глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що тільки вибори можуть вирішити питання з президентом, який комусь не подобається. Сам він переконує, що не є ворогом власного народу та нібито хоче, аби в країні було все спокійно.

Нові заяви Лукашенко зробив 5 січня під час виступу перед працівниками мінського заводу "Горизонт". Про це повідомляє опозиційний телеграм-канал TUT.BY.

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Хочу, щоб люди розуміли, що я не ворог власного народу і сам собі перш за все. Я хочу, щоб в країні було тихо і спокійно. Напевно, ви і самі цього хочете. Якщо вам не подобається нинішній президент, то тільки вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це говорю, як би комусь не подобалося,

– зазначив він.

Самопроголошений президент не хоче, аби протестувальники в неділю виходили на масові мітинги та заважали "жити іншим". За його словами, це "пора закічнувати".

Зверніть увагу! Лукашенко неодноразово відвідував білоруські заводи, сподіваючись на підтримку робочого класу. Однак, працівники підприємств проганяли його словами: "Йди!".

Окрім цього, Лукашенко знову відзначився безглуздою заявою про коронавірус. Зокрема, він назвав власну причину пандемії COVID-19.

Суспільство отримало коронавірус від природи у відповідь на хамську поведінку. Господь покарав,

– сказав самопроголошений глава Білорусі.

За його словами, якщо у людей не буде гармонії з природою, то вони будуть хворими, а діти жебракуватимуть.

Коротко про складну політичну ситуацію в Білорусі зараз: