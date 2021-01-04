Потрібно відправити 2020 в історію, – Лукашенко оголосив 2021 – роком народної єдності
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про визнання 2021 року – роком народної єдності. Таку ідею Лукашенко висловив ще під час новорічного звернення до білорусів.
Таку ідею Лукашенко озвучив у новорічному зверненні
Такий крок, вважає самопроголошений глава держави, має сприяти об'єднанню білоруського народу. Про це інформує Belta.
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Ще під час звернення у новорічну ніч Лукашенко наголосив, що начебто багато людей, зіткнувшись з важким 2020 роком, захотіли повернутись у Білорусь, яка була до цього.
Лукашенко обіцяє побудувати Білорусь майбутнього
Проте робити цього самопроголошений президент не радить, а натомість обіцяє побудувати Білорусь майбутнього – кращу, ніж та, що є сьогодні.
Для цього потрібно просто відправити 2020-й в історію. Але не забути його уроки,
– впевнений Лукашенко.
Самопроголошений президент анонсував перерозподіл влади
Зазначимо, що у грудні Лукашенко запропонував надати Всебілоруським зборам функцію конституційного органу. Саме Всебілоруські збори, обіцяв самопроголошений президент, мають затвердити перерозподіл влади в країні. Перший з'їзд відбудеться вже у лютому 2021 року.
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