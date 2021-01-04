Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про визнання 2021 року – роком народної єдності. Таку ідею Лукашенко висловив ще під час новорічного звернення до білорусів.

Таку ідею Лукашенко озвучив у новорічному зверненні

Такий крок, вважає самопроголошений глава держави, має сприяти об'єднанню білоруського народу. Про це інформує Belta.

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Ще під час звернення у новорічну ніч Лукашенко наголосив, що начебто багато людей, зіткнувшись з важким 2020 роком, захотіли повернутись у Білорусь, яка була до цього.

Лукашенко обіцяє побудувати Білорусь майбутнього

Проте робити цього самопроголошений президент не радить, а натомість обіцяє побудувати Білорусь майбутнього – кращу, ніж та, що є сьогодні.

Для цього потрібно просто відправити 2020-й в історію. Але не забути його уроки,

– впевнений Лукашенко.

Самопроголошений президент анонсував перерозподіл влади

Зазначимо, що у грудні Лукашенко запропонував надати Всебілоруським зборам функцію конституційного органу. Саме Всебілоруські збори, обіцяв самопроголошений президент, мають затвердити перерозподіл влади в країні. Перший з'їзд відбудеться вже у лютому 2021 року.

Цікаво! Умовою для того, щоб покинути крісло президента, Лукашенко назвав "бажання останнього омонівця, аби він пішов". Щодо понад 5 місяців масштабних протестів в Білорусі, то до них Лукашенко дослухатись не бажає.