Нужно отправить 2020 в историю, – Лукашенко объявил 2021 – годом народного единства
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о признании 2021 – годом народного единства. Такую идею Лукашенко выразил еще во время новогоднего обращения к белорусам.
Такую идею Лукашенко озвучил в новогоднем обращении
Такой шаг, считает самопровозглашенный глава государства, должен способствовать объединению белорусского народа. Об этом сообщает Belta.
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Еще во время обращения в новогоднюю ночь Лукашенко подчеркнул, что якобы много людей, столкнувшись с тяжелым 2020 годом, захотели вернуться в Беларусь, которая была до этого.
Лукашенко обещает построить Беларусь будущего
Однако делать этого самопровозглашенный президент не советует, а взамен обещает построить Беларусь будущего – лучшую, чем та, что есть сегодня.
Для этого нужно просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки,
– уверен Лукашенко.
Самопровозглашенный президент анонсировал перераспределение власти
Отметим, что в декабре Лукашенко предложил предоставить Всебелорусскому собранию функцию конституционного органа. Именно Всебелорусское собрание, обещал самопровозглашенный президент, должно утвердить перераспределение власти в стране. Первый съезд состоится уже в феврале 2021 года.
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