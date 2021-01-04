Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о признании 2021 – годом народного единства. Такую идею Лукашенко выразил еще во время новогоднего обращения к белорусам.

Такую идею Лукашенко озвучил в новогоднем обращении

Такой шаг, считает самопровозглашенный глава государства, должен способствовать объединению белорусского народа. Об этом сообщает Belta.

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Еще во время обращения в новогоднюю ночь Лукашенко подчеркнул, что якобы много людей, столкнувшись с тяжелым 2020 годом, захотели вернуться в Беларусь, которая была до этого.

Лукашенко обещает построить Беларусь будущего

Однако делать этого самопровозглашенный президент не советует, а взамен обещает построить Беларусь будущего – лучшую, чем та, что есть сегодня.

Для этого нужно просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки,

– уверен Лукашенко.

Самопровозглашенный президент анонсировал перераспределение власти

Отметим, что в декабре Лукашенко предложил предоставить Всебелорусскому собранию функцию конституционного органа. Именно Всебелорусское собрание, обещал самопровозглашенный президент, должно утвердить перераспределение власти в стране. Первый съезд состоится уже в феврале 2021 года.

Интересно! Условием для того, чтобы покинуть кресло президента Лукашенко назвал "желание последнего омоновца, чтобы он ушел". Что касается более 5 месяцев масштабных протестов в Беларуси, то к ним Лукашенко прислушиваться не желает.