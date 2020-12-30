Мы видели таких в кадрах немецкой хроники: Лукашенко назвал протесты попыткой возродить нацизм
Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в Беларуси это якобы попытка возродить в стране нацизм. Организовали протесты якобы "зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты".
Одно их усилие оказалось провальным. Об этом самопровозглашенный президент Лукашенко заявил во время визита к минским ОМОНовцам, сообщает "Белта".
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Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, когда увлеченно маршировали с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина,
– подчеркнул Лукашенко.
Что еще сказал Лукашенко
- Мир меняется и якобы становится все опаснее для жизни людей.
- Ряд стран якобы погрузили в волну гражданских войн и межнациональных конфликтов.
- У границ Беларуси постоянно наращивают военный потенциал Польша и страны Прибалтики.
- Беларуси грозят новые экономические санкции и информационная война.
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