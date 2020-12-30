Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в Беларуси это якобы попытка возродить в стране нацизм. Организовали протесты якобы "зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты".

Одно их усилие оказалось провальным. Об этом самопровозглашенный президент Лукашенко заявил во время визита к минским ОМОНовцам, сообщает "Белта".

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Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, когда увлеченно маршировали с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина,

– подчеркнул Лукашенко.

Что еще сказал Лукашенко

Мир меняется и якобы становится все опаснее для жизни людей.

Ряд стран якобы погрузили в волну гражданских войн и межнациональных конфликтов.

У границ Беларуси постоянно наращивают военный потенциал Польша и страны Прибалтики.

Беларуси грозят новые экономические санкции и информационная война.

Обратите внимание! В Беларуси продолжаются массовые протесты. В частности, в воскресенье, 27 декабря, люди вышли на традиционный марш. ОМОНовцы снова задерживали протестующих. Подробнее читайте здесь.