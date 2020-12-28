Уже в одиннадцатое: силовики Лукашенко задержали 63-летнюю активистку
В Беларуси состоялся 141 день протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Из-за стихийных акций силовики задержали более 20 человек, в том числе 63-летнюю активистку из Бреста.
Это первая воскресная акция от начала протестов, которую не анонсировали в социальных сетях. Об этом сообщили на сайте "Весна".
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Где находится задержанная активистка
63-летнюю активистку Елену Гнаук задержали в Бресте на улице Советской. Сейчас она находится в Ленинском районном отделе внутренних дел. За последние 4 месяца это 11 задержание пенсионерки. Последний раз Гнаук закрыли на 3 суток, когда она пришла с передачей в СИЗО.
Где состоялись стихийные акции
В разных районах Минска состоялись стихийные акции протестов:
- у станций метро "Пушкинская", где встретились 2 колонны протестующих, и "Спортивная";
- возле Минского велозавода;
- на улицах Максима Богдановича;
- Янки Мавра;
- Розы Люксембург;
- Матусевича;
- Сурганова;
- Орловской;
- Логойском тракте.
Акции прошли состоялись и в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве, в нескольких поселках Минской области.
Что известно о Елене Гнаук?
Елена Гнаук – 63-летняя пенсионерка из села Ткачи Пружанского района – стала известной на всю Беларусь своим непреклонным характером. Гнаук 11 раз задерживали, у нее было 7 судов, более 30 суток в ИВС. Также на нее завели уголовное дело.
Протесты в Беларуси: последние новости
- Почти 5 месяцев в Беларуси митингующие протестуют против сфальсифицированных результатов президентских выборов.
- Уже традиционно 27 декабря 2020 года население в городах страны вышло на воскресный марш.
- В Минске, Гродно и Жодино проходили акции солидарности – марши и пикеты.
- Всего правозащитники задержали по меньшей мере 20 митингующих.
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