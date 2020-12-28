В Беларуси состоялся 141 день протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Из-за стихийных акций силовики задержали более 20 человек, в том числе 63-летнюю активистку из Бреста.

Это первая воскресная акция от начала протестов, которую не анонсировали в социальных сетях. Об этом сообщили на сайте "Весна".

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Где находится задержанная активистка

63-летнюю активистку Елену Гнаук задержали в Бресте на улице Советской. Сейчас она находится в Ленинском районном отделе внутренних дел. За последние 4 месяца это 11 задержание пенсионерки. Последний раз Гнаук закрыли на 3 суток, когда она пришла с передачей в СИЗО.

Где состоялись стихийные акции

В разных районах Минска состоялись стихийные акции протестов:

у станций метро "Пушкинская", где встретились 2 колонны протестующих, и "Спортивная";

возле Минского велозавода;

на улицах Максима Богдановича;

Янки Мавра;

Розы Люксембург;

Матусевича;

Сурганова;

Орловской;

Логойском тракте.

Акции прошли состоялись и в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве, в нескольких поселках Минской области.

Что известно о Елене Гнаук?

Елена Гнаук – 63-летняя пенсионерка из села Ткачи Пружанского района – стала известной на всю Беларусь своим непреклонным характером. Гнаук 11 раз задерживали, у нее было 7 судов, более 30 суток в ИВС. Также на нее завели уголовное дело.

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