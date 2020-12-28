2020 год запомнится нам рядом негативных событий, среди которых – скандалы, которые из локального уровня переросли в международные. Чего стоят только массовые протесты в США и Беларуси, сандалы вокруг пандемии и очередные выходки Трампа и Путина.

Сайт 24 канала вспоминает скандалы, которые потрясли мир в этом непростом для всех году.

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Отравление Навального

20 августа 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с самолета рейсом Томск – Москва, который экстренно приземлился в Омске, в реанимационное отделение местной больницы.

22 августа оппозиционера перевезли в больницу Берлина. Уже немецкие военные токсикологи установили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Тогда канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика таким образом пытались заставить замолчать.

В немецкой клинике Charite Навальный провел месяц. Впоследствии Bellingcat и The Insider (в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN) начали расследование дела, к которому привлекли и самого оппозиционера. Так, стало известно, что ключевую роль в исполнении и организации преступления сыграли сотрудники спецподразделения Института криминалистики ФСБ РФ. Расследователи также выяснили, что в спецоперации участвовали по меньшей мере восемь человек и следили за оппозиционером они с 2017 года.

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Позже Навальному удалось дозвониться до одного из причастных к его отравлению – сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза РФ и сделал вид, что собирает дополнительные данные об отравлении по приказу "руководства".

Кудрявцев признался, что Навальный выжил прежде всего благодаря тому, что самолет не долетел до пункта назначения и политика успели реанимировать – на это не рассчитывали. А сам яд был в нижнем белье оппозиционера, поэтому исполнители преступления были вынуждены дважды незаконно забирать его вещи из больницы и стирать.

Навальный позвонил своему убийце: видео

15 октября Европейский союз внес в черный список шесть граждан России, связанных с президентом Владимиром Путиным, из-за попытки убийства Навального. Также были заморожены активы одной российской организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Также ЕС продлил минимум до 16 октября 2021 года санкции, направленные на борьбу с использованием и распространением химического оружия.

"Переизбрание" Лукашенко

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. При этом активисты и общественные организации зафиксировали ряд случаев вброса бюллетеней и фактов фальсификации результатов. Опросы перед выборами показали, что рейтинг Лукашенко – 3% и победить должна была его оппонентка Светлана Тихановская.

Это привело к длительным массовым протестам как в Минске, так и во многих других белорусских городах. Сотни тысяч активистов были задержаны, людей били и закрывали в СИЗО – за все время протестов возбудили более 900 уголовных дел, погибли по меньшей мере 5 демонстрантов.



Лукашенко называют самопровозглашенным президентом / Фото Getty Images

Страны Запада осудили такие действия белорусских властей, а Лукашенко признали самопровозглашенным президентом и потребовали перевыборов. Он в свою очередь утверждал, что согласится на повторное голосование, "если этого захочет народ". Однако демонстрации продолжаются до сих пор, а Лукашенко отказывается сложить полномочия.

6 ноября страны ЕС ввели санкции против Лукашенко. Позже к ним присоединилась и Украина.

"Обнуление" Путина

4 июля вступили в силу поправки к Конституции России, предусматривающие, в частности, "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Перед этим, в конце июня, был проведен общероссийский референдум по указанным поправок. Однако, как отмечали независимые наблюдатели, сопровождался он рядом нарушений и прямыми фальсификациями.

Сами поправки предусматривали перераспределение полномочий между ветвями власти в РФ и усиление полномочий президента. В частности, и указанное "обнуление" сроков, благодаря которому он может выдвигать свою кандидатуру на двух следующих президентских выборах. Таким образом Путин сможет управлять Россией до 2036 года.

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Трамп и его нежелание отдавать власть

Джо Байден стал победителем выборов президента в США, которые состоялись в ноябре. Однако здесь тоже не обошлось без скандала: нынешний американский лидер Дональд Трамп не желает так просто принять поражение, считает себя переизбранным президентом и в очередной раз требует пересчета голосов.

Так, 21 декабря избирательный штаб Трампа обратился в Верховный суд США с просьбой пересмотреть результаты выборов в Пенсильвании (ключевой штат). По мнению представителей штаба, здесь были возможны фальсификации из-за большого количества голосов, присланных по почте: некоторые из них имели незначительные отклонения, такие как отсутствующая дата или обратный адрес на конверте. Однако Байден все равно побеждает на выборах, даже в случае пересмотра результатов в Пенсильвании.



Трамп не желает признавать поражение / Фото Getty Images

Перед этим Верховный суд США отклонил иски нескольких штатов, возглавляемых республиканцами, об отмене результатов выборов в Техасе, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.

Всего за Джо Байдена и Камалу Харрис проголосовали 306 выборщиков, за Дональда Трампа и Майка Пенса – 232. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.

Иран сбил гражданский самолет и препятствует следствию

8 января 2020 года в Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании МАУ (рейс PS752) – его сбили зенитной ракетой вскоре после вылета из Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Официальный Тегеран три дня отрицал ракетный удар, но в конце концов признал "человеческую ошибку", которая привела к этой трагедии, и пообещал выплатить компенсации на общую сумму 200 миллионов евро.

Однако 9 декабря стало известно, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакастрофе. Причиной стало то, что эти деньги собирались из фонда нацразвития страны – это вызвало внутренние дискуссии в иранском обществе. Переговоры о сумме компенсации Украина с иранской стороной еще не проводила.

Кроме того, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по делу.



Что известно об авиакатастрофе в Иране / Инфографика сайта 24 канала

Запрет абортов в Польше

22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт. Здесь признали неконституционным положение, которое позволяет прерывать беременность, если зафиксирована врожденная инвалидность плода (ранее 98% абортов в стране делали именно по этой причине). Так, теперь аборт разрешается только в случае изнасилования, инцеста или если существует угроза жизни и здоровью матери.

Это привело к массовым протестам как в Польше, так и в других странах – в знак поддержки польских женщин. Решение суда осудил и Европарламент, отметив, что оно "ставит под угрозу здоровье и жизни".

Президент Дуда пообещал внести в Сейм предложения, которые предусматривают исключения в случае так называемых летальных дефектов плода. Однако не тогда, когда диагностирован, например, синдром Дауна.

"Black lives matter"

Волну протестов в США под лозунгом "Black lives matter" вызвало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. В сети появился ролик, в котором видно, как полицейский прижал коленом к земле шею мужчины, которого арестовали за то, что тот якобы был под действием наркотиков. Флойд неоднократно повторял фразу "Я не могу дышать" и через 8 минут умер.

Видео задержания Флойда полицией:

Четырех офицеров, причастных к убийству, уволили. А по всей стране начались массовые митинги за права темнокожего населения и против произвола полиции, которые сопровождались погромами полицейских участков и стычками с правоохранителями. Последние в ответ применяли химические газовые гранаты и стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В крупных городах при этом фиксировали массовые случаи мародерства, вандализма и поджогов. С обеих сторон десятки людей пострадали и погибли.

Протесты поддержали и в ряде других стран мира, где граждане выходили на улицы, выступая против расизма.

Запрет въезда для хасидов

Пандемия этого года нарушила и священную традицию брацлавских хасидов – отмечать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) в Умани. Праздник пришелся на середину сентября. Правительство Украины приняло решение закрыть границы на въезд для иностранцев на этот период, мотивируя это прежде всего осложнением ситуации с COVID-19 в стране. Власти Израиля такое решение поддержали.

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Паломники пытались пересечь белорусско-украинскую границу – фото с несколькими тысячами хасидов, ночующих под открытым небом с надеждой таки попасть в Украину, опубликовали ряд мировых СМИ. Однако исключений сделано не было и все верующие в конце концов вернулись в свои страны. Так, вместо десятков тысяч хасидов, которые ежегодно приезжают на могилу цадика Нахмана, в 2020 году в Умань смогли попасть лишь около 2 тысяч человек – приехавшие заранее. Сообщество было этим сильно возмущено.

Пандемия COVID-19 и обвинения в сторону Китая

Поскольку коронавирус, ставший причиной пандемии и, как следствие, экономического кризиса мире, появился в Китае, власть именно этой страны стали обвинять в попытках скрыть информацию тогда, когда массовое распространение болезни еще можно было избежать.

В частности, такие упреки неоднократно звучали со стороны США. Так, президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что его администрация намерена привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19. По мнению американского лидера, Пекин не сделал ничего для того, чтобы остановить распространение болезни. Не исключал Трамп и введение санкций в случае, если Китай не будет сотрудничать со Штатами в расследовании причин возникновения и распространения вируса. А также требовал финансовой компенсации от КНР в случае, если причина будет доказана.



Китай обвиняют в сокрытии вируса до его масштабного распространения / Фото Getty Images

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял, что Китай должен выплатить $9 триллионов компенсации за, на тот момент, 300 тысяч смертей в результате COVID-19.

В КНР все обвинения называют безосновательными. Однако государство, как стало известно в начале декабря, готовится восстановить имидж с помощью поставок сотен миллионов доз вакцины от вируса в другие страны. Китай, в частности, в октябре присоединился к инициативе COVAX, цель которой – способствовать быстрому и справедливому распределению вакцины от COVID-19 во всех странах.

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Поэтому сейчас, как отмечают эксперты, Пекин надеется, что мир перестанет обвинять КНР в распространении вируса, а взамен оценит вклад страны в преодоление пандемии.

Ранее Китай уже делал попытку улучшить репутацию, предоставляя другим маски и другие необходимые для борьбы с распространением вируса средства. Однако это не увенчалось успехом – не все предоставленные Китаем товары были достаточно качественными.