Российский президент Владимир Путин обратился к гражданам и попросил их проголосовать за поправки к конституции. Впрочем, видео стало мемом и с него откровенно смеются в сети. Виной этому, в частности, стали локация и монтаж ролика.

Дело в том, что в трехминутном ролике Путин выступал на фоне нового мемориала советскому солдату в Ржевске. При этом кадр был построен так, что Путин казался выше, чем мемориал, а сам глава Кремля излучал странное зеленое свечение. Ролик разместили в сети российские СМИ, пишет 24 канал.

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Вероятнее всего, обращение к россиянам Путин записывал с помощью хромакея (зеленого экрана). Это техника, с помощью которой блок определенного цвета в фильме может быть заменен на другой цвет или рисунок.

Впрочем, в сети нашли и другое объяснение странному свечению Путина и вида мемориала позади него.

Следовательно, в сети Путина стали сравнивать с главным антагонистом в книгах про Гарри Поттера – Волан-де-Мортом, а мемориал на фоне которого он выступал, – с дементором. Путина сообразительные пользователи соцсетей нарекли "Вован-де-Мортом".

наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn — dk (@ksnchk) June 30, 2020

Обращение из гринскрина pic.twitter.com/F5xGrOr7Om — Yaroslav Conway (@YaroslavConway) June 30, 2020

Он и сам телепузик pic.twitter.com/gwkYwdgLTN — Александр Удальцов (@caiiiaU) June 30, 2020

Алексей Анатольевич Поттер, Вован-де-Морт и Дмитрий Анатольевич Петтигрю. — адам наннана (@HaritaLFC) April 29, 2020

О чем говорил Путин в ролике

Глава Кремля попросил проголосовать за предложенные поправки в Конституцию России, которые позволят ему "обнулить" свои президентские сроки. Путин, в частности, сравнил решение голосования за поправки с заботой о Родине и заявил, что россиян "объединяют правда и справедливость".

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Кроме того, российский президент вновь вспомнил об истории периода Второй мировой и нажал на чувство патриотизма.

Именно на нашей ответственности, истинному патриотизму, заботе за Родину держится суверенитет, так же как и на уважении к своей истории, культуре, родному языку, традициям, к нашей памяти на достижениях наших предков", – сказал он.

Обращение Путина к россиянам: видео

Путин также отметил, что голосование за поправки в Конституцию России длится несколько дней из-за якобы "желания защитить здоровье людей".

"1 июля – основной день для голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово", – обратился Путин к россиянам.