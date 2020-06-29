В России 25 июня фактически стартовал референдум по принятию изменений в конституцию, которая обнулит сроки Владимира Путина. Хотя официальным днем голосования является 1 июля, в бюллетене уже нашли ошибку.

О фантастическом курьезе в России сообщила кандидат филологических наук России Ольга Северская, пишет издание РБК.

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Особой эпичности этому моменту придает то, что ошибка смогли допустить в едином вопросе бюллетеня. По мнению филологов, употреблена конструкция нарушает языковую норму. Вопрос в бюллетене на российском референдуме:

Вы одобряю изменения в Конституцию Российской Федерации?

В этом случае тот, кто готовил бюллетени, допустил ошибку во время создания предложения. Здесь слово "конституция" употреблено в неправильном падеже.

По логике, правилам и нормам русского языка вместо "в Конституцию" должно быть "к Конституции". Еще большей эпичности придает тот факт, что Институт русского языка предупреждал власти об ошибке еще в марте.

Тогда аналогичной ошибки допустили в указе Владимира Путина о назначении голосования на 22 апреля. Несмотря на предупреждения филологов, никто в российской власти не обратил на это внимания.

Что об ошибке говорят в Кремле

Прессекретар Путина Дмитрий Песков выразил убеждение, что эта ошибка не является определяющей. Хотя и пообещал, что теперь российская власть обратит внимание на нее.

С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы и делаем. Впрочем я не думаю, что это как-то скажется на легитимности голосования,

– заявил Песков.