У Росії 25 червня фактично стартував референдум за ухвалення змін у конституцію, яка обнулить терміни Володимира Путіна. Хоча офіційним днем голосування є 1 липня, у бюлетені вже знайшли помилку.

Про фантастичний курйоз у Росії повідомила кандидатка філологічних наук Росії Ольга Северська, пише видання РБК.

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Особливої епічності цьому моменту додає те, що помилку спромоглися допустити в єдиному запитанні бюлетеня. На думку філологів, вжита конструкція порушує мовну норму. Запитання у бюлетені на російському референдумі (мовою оригіналу):

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?

У цьому разі той, хто готував бюлетені, допустив помилку під час творення речення. Тут слово "конституція" вжито в неправильному відмінку.

За логікою, правилами й нормами російської мови замість "в Конституцию" мало б бути "к Конституции". Ще більшої епічності додає той факт, що Інститут російської мови попереджав владу про помилку ще в березні.

Тоді аналогічної помилки допустили в указі Володимира Путіна про призначення голосування на 22 квітня. Попри попередження філологів, ніхто в російській владі не звернув на це уваги.

Що про помилку кажуть у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков висловив переконання, що ця помилка не є визначальною. Хоча й пообіцяв, що тепер російська влада зверне увагу на цю помилку.

З точки зору філологічної чистоти є сенс ознайомитися з думкою цього інституту, що ми й робимо. Втім я не думаю, що це якось позначиться на легітимності голосування,

– заявив Пєсков.