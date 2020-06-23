Федеральна служба з інтелектуальної власності Росії видала Омському науково-дослідному патент на лопату. Враховуючи, що в цивілізованому світі лопати з'явилися ще до Різдва Христового, росіяни мають усі шанси за трохи більш як 2 тисячі років наздогнати за рівнем розвитку людей.

Авторами "геніального винаходу" стали двоє працівників інституту, повідомляє "СуперОмск".

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Винахідники переконують, що їхнє творіння забезпечує утримання ґрунту й збільшену щільність полотна при мінімальній товщині лопати.

Також зазначається, що один з авторів патенту Яків Перцель – провідний науковий співробітник відділу, головний технолог інситуту, що працює там з 1960 року.

Цей факт є просто неймовірним свідченням геніальності всього російського. Просто уявіть: головний технолог наукового інституту за 60 років спромігся "винайти" винахід, який існував ще за понад 2 тисячі років до його народження.

Мабуть, тут не варто пояснювати, чому свою блискучу наукову кар'єру Перцель присвятив саме лопаті. Цей винахід – усе для росіян. Лопатою можна і лайно за конем прибрати, а потім нею ж голодних співгромадян нагодувати.

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