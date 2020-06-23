Федеральная служба по интеллектуальной собственности России выдала Омскому научно-исследовательскому институту патент на лопату. Учитывая, что в цивилизованном мире лопаты появились еще до Рождества Христова, россияне имеют все шансы за чуть более чем 2 тысячи лет догнать по уровню развития людей.

Авторами "гениального изобретения" стали двое работников института, сообщает "СуперОмск".

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Изобретатели уверяют, что их творение обеспечивает удержание грунта и увеличивает плотность полотна при минимальной толщине лопаты.

Также отмечается, что один из авторов патента Яков Перцель – ведущий научный сотрудник отдела, главный технолог инситута, что работает там с 1960 года.

Этот факт является просто невероятным свидетельством гениальности всего российского. Просто представьте: главный технолог научного института за 60 лет смог "изобрести" изобретение, которое существовало еще за 2 тысячи лет до его рождения.

Пожалуй, здесь не стоит объяснять, почему свою блестящую научную карьеру Перцель посвятил именно лопате. Это изобретение – все для россиян. Лопатой можно и говно за конем убрать, а потом ею же голодных сограждан накормить.

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