В Москве после отмены с 9 июня ряда карантинных ограничений "золотая молодежь" вернулась к одному из своих любимых злачных мест – так называемой Яме. И первым делом устроила там то, за чем, очевидно, больше всего соскучилась – публичный секс с обязательной видеосъемкой и выкладыванием в соцсети.

Телеграмм канал " Подъем " рассказал о том, что в центре Москвы на Хохловский площади – в так называемой Яме, которую облюбовала московская "золотая молодежь" для "тусовок" – молодая пара занималась сексом.

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Причем не только делали это на глазах у прохожих , но и красиво позировали на десятки камер – и прохожие, и товарищи пары охотно снимали секс на смартфоны и выкладывали отснятое в интернет.

"Подъем" поинтересовался у полиции: мол, а не надо ли как-то на такое реагировать? Но правоохранители только пожали плечами: да нет, не надо – заявлений то никто не написал.

После огласки большинство видео и фото сексуальной оргии исчезли из открытого доступа, но несколько удалось сохранить – на память. Их можете посмотреть и вы ( если вам, конечно, исполнилось 18 лет ).

Эта так называемая Яма, для понимания, это народное название амфитеатра на Хохловский площади в Москве. Дурную славу как "рассадник разврата" и "алкояма" площадь имеет давно. Спокойные времена здесь царили, пожалуй, лишь во время карантина.



Так цивилизованно выглядит Яма днем ​​/ Фото из соцсетей



Такой Яму видели в основном ночью – в карантин / Фото из соцсетей