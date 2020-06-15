У Москві після скасування з 9 червня низки карантинних обмежень "золота молодь" повернулася до одного зі своїх улюблених злачних місць – так званої Ями. І першим ділом влаштувала там те, за чим, вочевидь, найбільше скучила – прилюдний секс з обов'язковим фільмуванням та викладанням у соцмережі.

Телеграм-канал "Подъем" розповів про те, що у центрі Москви на Хохловській площі – у так званій Ямі, яку облюбувала московська "золота молодь" для "тусовок" – молода пара займалася сексом.

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Причому не лише робили це на очах у перехожих, а й красиво позували на десятки камер – і перехожі, і товариство пари залюбки фільмували секс смартфонами та викладали відзняте в інтернет.

"Подъем" поцікавився у поліції: мовляв, а не треба якось на таке реагувати? Але правоохоронці лише знизали плечима: та ні, не треба – заяви ж ніхто не писав.

Після розголосу більшість відео та фото сексуальної оргії зникли з відкритого доступу, але кілька вдалося зберегти – на пам'ять. Їх можете переглянути й ви (якщо вам, звісно, виповнилося 18 років).

Ця так звана Яма, для розуміння, це народна назва амфітеатру на Хохловській площі у Москві. Погану славу як "палісадник розпусти" і "алкояма" площа має здавна. Спокійні часи тут панували, мабуть, лише під час карантину.



Так цивілізовано виглядає Яма вдень / Фото з соцмереж



Такою Яму бачили здебільшого вночі – до карантину / Фото з соцмереж



А це Яма у перші дні після карантину / Фото з соцмереж