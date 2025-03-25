Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Так, вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 22:21. За кілька хвилин до цього місцеві пабліки писали про проліт "Шахедів" над містом.

О 22:46 вибухи у місті пролунали знову.

Повітряна тривога на Дніпропетровській області була оголошена о 21:15.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться карту

Зазначимо, що вибухи також лунали у Миколаївській області. Одразу після вибухів в одному з мікрорайонів Миколаєва зникло світло.