Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Слід сказати, що росіяни твердять, нібито енергетичне перемир'я триває з 18 березня. Як бачимо, це не так.

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У Миколаєві немає світла – яка причина

Про те, що в частині міста немає світла, написали кореспонденти Суспільного.

В одному з мікрорайонів Миколаєва зникло світло. До цього було чутно звук вибуху, імовірно, в області,

– сказано в дописі.

До слова, електростанції та інші об'єкти увійшли в список Кремля як об'єкти, які не можна обстрілювати під час енергетичного перемир'я.

Де зараз тривога

Окрім Миколаєва, вибухи пролунали і на Запоріжжі – там ворог ударив "Градами". Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога, не нехтуйте безпекою!