Відомо, що ворожі сили вкотре атакують Степногірськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова, глава Запорізької ОВА.

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Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі

Близько 7 години вечора 25 березня Федоров повідомив, що противник б'є з "Градів" по цивільній інфраструктурі прифронтових населених пунктів.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що противник вкотре здійснює обстріл Степногірська.

Є влучання в житлову забудову,

– ідеться в повідомленні.

Наразі більше деталей Федоров не повідомив.

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Нагадаємо, минулого тижня – 21 березня ворог атакував Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок цинічного дронового удару постраждали люди. Також відомо, що внаслідок ворожих дій є загиблі.