Водночас в країні-агресорці повідомили, що припинення вогню по енергетиці вже почалось і триває тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Кремль вигадав свій результат переговорів

В Кремлі повідомили, що домовленість Росії та США щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі на 30 днів розпочалась ще з 18 березня.

Тим часом в у Білому домі написали, що в результаті переговорів з Росією домовились розробити заходи для реалізації домовленості Дональда Трампа і Владіміра Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України.

Цікаво! Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленості, які було досягнуто на переговорах в Саудівській Аравії, можуть набути чинності одразу після офіційної заяви з боку США. За його словами, "віри росіянам немає", однак Україна буде конструктивною.

Нагадаймо, що Зеленський також підсумував переговори та повідомив, що в позиціях України та Росії є розбіжності. Так, п'ятий пункт в українсько-американській заяві стосуватиметься повернення дітей, полонених військових і цивільних, у російській – питань портів і транспортування агропродукції.

Президент України додав, що росіяни прагнуть домогтися допомоги з боку американської сторони Росії у транспортуванні їх агропромислового сектору, їхньої агропродукції, тобто йдеться про питання портів, тарифів тощо.