В то же время в стране-агрессоре сообщили, что прекращение огня по энергетике уже началось и длится неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Кремль придумал свой результат переговоров

В Кремле сообщили, что договоренность России и США о прекращении огня по энергетической инфраструктуре на 30 дней началась еще с 18 марта.

Между тем в в Белом доме написали, что в результате переговоров с Россией договорились разработать меры для реализации договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности, которые были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии, могут вступить в силу сразу после официального заявления со стороны США. По его словам, "веры россиянам нет", однако Украина будет конструктивной.

Напомним, что Зеленский также подытожил переговоры и сообщил, что в позициях Украины и России есть разногласия. Так, пятый пункт в украинско-американском заявлении будет касаться возвращения детей, пленных военных и гражданских, в российской – вопросов портов и транспортировки агропродукции.

Президент Украины добавил, что россияне стремятся добиться помощи со стороны американской стороны России в транспортировке их агропромышленного сектора, их агропродукции, то есть речь идет о вопросах портов, тарифов и тому подобное.