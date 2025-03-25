А также рассказал, каких результатов удалось достичь во время переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

Смотрите также Трамп признал, что на чиновников США могли повлиять россияне: он оправдал это желанием мира

Что заявил Зеленский о переговорах

Как сообщил глава государства, по результатам встреч в Эр-Рияде пятый пункт в украинско-американском заявлении будет касаться возвращения детей, пленных военных и гражданских, в российской – вопросам портов и транспортировки агропродукции.

Будет два стейтмента по результатам договоренности – между украинской и американской стороной и отдельный стейтмент американо-российский. Они немного отличаются,

– объясняет Зеленский.

По словам президента, именно в этом пункте заключается различие между украинской и российской позициями. Зеленский также отметил, что таких вопросов в повестке дня до встречи не было.

Однако "русские" стремятся добиться помощи со стороны Соединённых Штатов \в транспортировке их агропромышленного сектора, их агропродукции, то есть речь идет о вопросах портов, тарифов и тому подобное.

Однако Украина не позволила, чтобы это было в общем документе. Зеленский считает, что такой шаг является ослаблением позиций и санкций.