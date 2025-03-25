Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

Смотрите также Могут изменить ход войны: почему украинские "Длинные Нептуны" ужасают Россию и долетают ли до Москвы

Что известно о взрывах в Кривом Роге

Так, взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 22:21. За несколько минут до этого местные паблики писали о пролете "Шахедов" над городом.

В 22:46 взрывы в городе прогремели снова.

Воздушная тревога на Днепропетровской области была объявлена в 21:15.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту

Отметим, что взрывы также раздавались в Николаевской области. Сразу после взрывов в одном из микрорайонов Николаева исчез свет.