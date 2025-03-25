Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Кремль намагається тиснути на Вашингтон та висуває свої умови. Такої нахабності на офіційному рівні давно не було.

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Що вимагає Кремль

В США повідомили, що домовились з Росією розробити заходи для реалізації енергетичного перемир'я, водночас в Кремлі заявили, що таке припинення вогню вже триває з 18 березня.

Політолог додав, що усі домовленості тримаються "на чесному слові", сторони не довіряють одна одній. Про це свідчать різні повідомлення щодо дат та змісту.

Всі ці домовленості поки не мають серйозного значення. Реальний прорив – це домовленість про припинення вогню в повітрі. А поки що починається перевірка, чи буде дотримання цих домовленостей,

– сказав він.

Цікаво, що зараз важливим питання є територіальні поступки. Так, Росія вимагає, щоб лінією зіткнення були кордони окупованих регіонів, щоб Україна повністю віддала Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області.

Такі ультиматуми вони ставлять і американцям. Це нова тенденція, раніше такого не було. Росіяни кажуть, що угода про мирне судноплавство буде діяти лише після того, як знімуть санкції на сільськогосподарську продукцію. Якщо США це проковтнуть, ця тенденція лише посилиться,

– підкреслив Фесенко.

Фесенко додав, що головне завдання Кремля – змусити США виконувати умови Росії, після чого вони повинні узгоджувати їх з Україною. Однак в такому випадку переговори не будуть прогресивними, адже наша країна не піде проти національних інтересів.

Нагадаймо, що Кремль також вимагає відновлення доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій.