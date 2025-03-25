Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Кремль пытается давить на Вашингтон и выдвигает свои условия. Такой наглости на официальном уровне давно не было.

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Что требует Кремль

В США сообщили, что договорились с Россией разработать меры для реализации энергетического перемирия, одновременно в Кремле заявили, что такое прекращение огня уже продолжается с 18 марта.

Политолог добавил, что все договоренности держатся "на честном слове", стороны не доверяют друг другу. Об этом свидетельствуют различные сообщения о датах и содержании.

Все эти договоренности пока не имеют серьезного значения. Реальный прорыв – это договоренность о прекращении огня в воздухе. А пока начинается проверка, будет ли соблюдение этих договоренностей,

– сказал он.

Интересно, что сейчас важным вопросом является территориальные уступки. Так, Россия требует, чтобы линией соприкосновения были границы оккупированных регионов, чтобы Украина полностью отдала Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Такие ультиматумы они ставят и американцам. Это новая тенденция, раньше такого не было. Россияне говорят, что соглашение о мирном судоходстве будет действовать только после того, как снимут санкции на сельскохозяйственную продукцию. Если США это проглотят, эта тенденция только усилится,

– подчеркнул Фесенко.

Фесенко добавил, что главная задача Кремля – заставить США выполнять условия России, после чего они должны согласовывать их с Украиной. Однако в таком случае переговоры не будут прогрессивными, ведь наша страна не пойдет против национальных интересов.

Напомним, что Кремль также требует восстановления доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижения стоимости страхования морских перевозок, а также расширения доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.