Путін записав звернення про своє обнулення і став "Вован-де-Мортом": чому соцмережі глузують
Російський президент Володимир Путін звернувся до громадян та попросив їх проголосувати за поправки до конституції. Втім, відео стало мемом і з нього відверто кепкують у мережі. Виною цьому, зокрема, стали локація та монтаж ролика.
Річ у тім, що у трихвилинному ролику Путін виступав на тлі новозбудованого меморіалу радянському солдату у Ржевську. При цьому кадр був побудований так, що Путін здавався вищим, аніж меморіал, а сам очільник Кремля випромінював дивне зелене світіння. Ролик розмістили в мережі російські ЗМІ, пише 24 канал.
Дивіться також Фейл століття: на референдумі в Росії зробили помилку в єдиному питанні бюлетеня
Найімовірніше, звернення до росіян Путін записував за допомогою хромакею (зеленого екрана). Це техніка, за допомогою якої блок певного кольору у відеозображенні може бути замінений на інший колір або зображення.
Втім, у мережі знайшли й інше пояснення дивному світінню Путіна та вигляду меморіалу позаду нього.
Відтак, в мережі Путіна почали порівнювати з головним антагоністом у книгах про Гаррі Поттера – Волан-де-Мортом, а меморіал на тлі якого він виступав, – з дементором. Путіна кмітливі користувачі соцмереж нарекли "Вован-де-Мортом".
Про що говорив Путін у ролику
Глава Кремля попросив проголосувати за запропоновані поправки до Конституції Росії, що дозволять йому "обнулити" свої президентські терміни. Путін, зокрема, порівняв рішення голосування за поправки з піклуванням про Батьківщину і заявив, що росіян "об’єднують правда і справедливість".
Думка Не поділили владу: навіщо Путіну референдум
Крім того, російський президент знову згадав про історію періоду Другої світової й натиснув на почуття патріотизму.
Саме на нашій відповідальності, щирому патріотизму, турботі за Батьківщину тримається суверенітет, так само як і на повазі до своєї історії, культури, до рідної мови, традицій, до нашої пам’яті на досягненнях наших предків", – сказав він.
Звернення Путіна до росіян: відео
Путін також зазначив, що голосування за поправки до конституції Росії триває кілька днів через нібито "бажання захистити здоров’я людей".
"1 липня – основний день для голосування. Прошу вас, дорогі друзі, сказати своє слово", – звернувся Путін до росіян.