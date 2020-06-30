Російський президент Володимир Путін звернувся до громадян та попросив їх проголосувати за поправки до конституції. Втім, відео стало мемом і з нього відверто кепкують у мережі. Виною цьому, зокрема, стали локація та монтаж ролика.

Річ у тім, що у трихвилинному ролику Путін виступав на тлі новозбудованого меморіалу радянському солдату у Ржевську. При цьому кадр був побудований так, що Путін здавався вищим, аніж меморіал, а сам очільник Кремля випромінював дивне зелене світіння. Ролик розмістили в мережі російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Найімовірніше, звернення до росіян Путін записував за допомогою хромакею (зеленого екрана). Це техніка, за допомогою якої блок певного кольору у відеозображенні може бути замінений на інший колір або зображення.

Втім, у мережі знайшли й інше пояснення дивному світінню Путіна та вигляду меморіалу позаду нього.

Відтак, в мережі Путіна почали порівнювати з головним антагоністом у книгах про Гаррі Поттера – Волан-де-Мортом, а меморіал на тлі якого він виступав, – з дементором. Путіна кмітливі користувачі соцмереж нарекли "Вован-де-Мортом".

наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn — dk (@ksnchk) June 30, 2020

Обращение из гринскрина pic.twitter.com/F5xGrOr7Om — Yaroslav Conway (@YaroslavConway) June 30, 2020

Он и сам телепузик pic.twitter.com/gwkYwdgLTN — Александр Удальцов (@caiiiaU) June 30, 2020

Алексей Анатольевич Поттер, Вован-де-Морт и Дмитрий Анатольевич Петтигрю. — адам наннана (@HaritaLFC) April 29, 2020

Про що говорив Путін у ролику

Глава Кремля попросив проголосувати за запропоновані поправки до Конституції Росії, що дозволять йому "обнулити" свої президентські терміни. Путін, зокрема, порівняв рішення голосування за поправки з піклуванням про Батьківщину і заявив, що росіян "об’єднують правда і справедливість".

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Крім того, російський президент знову згадав про історію періоду Другої світової й натиснув на почуття патріотизму.

Саме на нашій відповідальності, щирому патріотизму, турботі за Батьківщину тримається суверенітет, так само як і на повазі до своєї історії, культури, до рідної мови, традицій, до нашої пам’яті на досягненнях наших предків", – сказав він.

Звернення Путіна до росіян: відео

Путін також зазначив, що голосування за поправки до конституції Росії триває кілька днів через нібито "бажання захистити здоров’я людей".

"1 липня – основний день для голосування. Прошу вас, дорогі друзі, сказати своє слово", – звернувся Путін до росіян.