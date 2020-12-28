В Білорусі відбувся 141 день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Через стихійні акції силовики затримали понад 20 осіб, зокрема 63-річну активістку з Бреста.

Це перша недільна акція від початку протестів, яку не анонсували в соціальних мережах. Про це повідомили на сайті "Весна".

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Де перебуває затримана активістка

63-річну активістку Олену Гнаук затримали у Бресті на вулиці Радянській. Зараз вона перебуває в Ленінському районному відділі внутрішніх справ. За останні 4 місяці це 11 затримання пенсіонерки. Востаннє Гнаук закрили на 3 доби, коли вона прийшла з передачею в СІЗО.

Де відбулись стихійні акції

В різних районах Мінська відбулись стихійні акції протестів:

біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися 2 колони протестувальників, і "Спортивна";

біля Мінського велозаводу;

на вулицях Максима Богдановича;

Янки Мавра;

Рози Люксембург;

Матусевича;

Сурганова;

Орловської;

Логойському тракті.

Акції пройшли відбулись і в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.

Що відомо про Олену Гнаук? Олена Гнаук – 63-річна пенсіонерка з села Ткачі Пружанського району – стала відомою на всю Білорусь своїм непохитним характером. Гнаук 11 разів затримували, у неї було 7 судів, понад 30 діб в ІТТ. Також на неї завели кримінальну справу.

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