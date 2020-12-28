Вже в одинадцяте: силовики Лукашенка затримали 63-річну активістку
В Білорусі відбувся 141 день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Через стихійні акції силовики затримали понад 20 осіб, зокрема 63-річну активістку з Бреста.
Це перша недільна акція від початку протестів, яку не анонсували в соціальних мережах. Про це повідомили на сайті "Весна".
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Де перебуває затримана активістка
63-річну активістку Олену Гнаук затримали у Бресті на вулиці Радянській. Зараз вона перебуває в Ленінському районному відділі внутрішніх справ. За останні 4 місяці це 11 затримання пенсіонерки. Востаннє Гнаук закрили на 3 доби, коли вона прийшла з передачею в СІЗО.
Де відбулись стихійні акції
В різних районах Мінська відбулись стихійні акції протестів:
- біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися 2 колони протестувальників, і "Спортивна";
- біля Мінського велозаводу;
- на вулицях Максима Богдановича;
- Янки Мавра;
- Рози Люксембург;
- Матусевича;
- Сурганова;
- Орловської;
- Логойському тракті.
Акції пройшли відбулись і в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.
Що відомо про Олену Гнаук?Олена Гнаук – 63-річна пенсіонерка з села Ткачі Пружанського району – стала відомою на всю Білорусь своїм непохитним характером. Гнаук 11 разів затримували, у неї було 7 судів, понад 30 діб в ІТТ. Також на неї завели кримінальну справу.
Протести в Білорусі: останні новини
- Майже 5 місяців у Білорусі мітингувальники протестують проти сфальсифікованих результатів президентських виборів.
- Вже традиційно 27 грудня 2020 року населення у містах країни вийшло на недільний марш.
- У Мінську, Гродно та Жодино відбувалися акції солідарності – марші та пікети.
- Загалом правозахисники затримали щонайменше 20 мітингувальників.
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