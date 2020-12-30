Олександр Лукашенко заявив, що масові протести у Білорусі є нібито спробою відродити у країні нацизм. Організували протести начебто "закордонні ляльководи та їх поплічники-колабораціоністи".

Одна їхні зусилля виявилися провальними. Про це самопроголошений президент Лукашенко заявив під час візиту до мінських ОМОНівців, повідомляє "Белта".

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Ми вже з вами бачили таких у кадрах німецької кінохроніки, коли захоплено маршували з БЧБ-прапорами і портретами фюрера. Неможлива героїзація нацизму в країні, яка втратила кожного третього свого громадянина,

– наголосив Лукашенко.

Що ще сказав Лукашенко

Світ змінюється і нібито стає все небезпечнішим для життя людей.

Низка країн нібито занурила у хвилю громадянських воєн та міжнаціональних конфліктів.

Біля кордонів Білорусі постійно нарощують військовий потенціал Польща та країни Прибалтики.

Білорусі загрожують нові економічні санкції та інформаційна війна.

Зверніть увагу! У Білорусі тривають масові протести. Зокрема, у неділю, 27 грудня, люди вийшли на традиційний марш. ОМОНівці знову затримували протестувальників. Детальніше читайте тут.