Самопровозглашенный президент Беларуси назначил традиционное народное собрание. Александр Лукашенко планирует провести его 11 и 12 февраля 2021 года.

Когда проведут Всебелорусское народное собрание

Дату проведения следующего Всебелорусского народного собрания Лукашенко озвучил на специальном совещании 28 декабря. Об этом сообщают в телеграм-канале "Пул Первого".

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По его словам, люди должны от власти услышать главные направления развития страны на будущую пятилетку и анализ пройденного. Планируют собрание 11–12 февраля 2021 года.

Такие народные собрания в Беларуси похожи на съезды Коммунистической партии СССР. На них собираются представители правительства, руководители предприятий и представителей других отраслей экономики.

Традиционно их проводят каждые 5 лет перед очередными президентскими выборами. Однако в 2020 году их не удалось организовать.

Что ранее заявлял Лукашенко