Лукашенко назначил традиционное Всебелорусское народное собрание: известна дата
Самопровозглашенный президент Беларуси назначил традиционное народное собрание. Александр Лукашенко планирует провести его 11 и 12 февраля 2021 года.
Когда проведут Всебелорусское народное собрание
Дату проведения следующего Всебелорусского народного собрания Лукашенко озвучил на специальном совещании 28 декабря. Об этом сообщают в телеграм-канале "Пул Первого".
Читайте также Мы не потеряли, а можем потерять, – Лукашенко рассказал, что будет со страной дальше
По его словам, люди должны от власти услышать главные направления развития страны на будущую пятилетку и анализ пройденного. Планируют собрание 11–12 февраля 2021 года.
Такие народные собрания в Беларуси похожи на съезды Коммунистической партии СССР. На них собираются представители правительства, руководители предприятий и представителей других отраслей экономики.
Традиционно их проводят каждые 5 лет перед очередными президентскими выборами. Однако в 2020 году их не удалось организовать.
Что ранее заявлял Лукашенко
- В начале декабря 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
- Аналитики считают, что таким образом Лукашенко может формально покинуть пост президента, однако остаться председателем Всебелорусского народного собрания.
- Кроме того, политик обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить собрание.
Поделиться новостью