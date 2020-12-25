Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал прогноз относительно того, какой страна будет в будущем. Он убежден, что белорусы могут многое потерять.

Лукашенко считает, что якобы Беларусь уже никогда не будет такой, как раньше. Об этом он заявил в Минске, сообщает БЕЛТА.

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По его словам, люди хотят вернуть страну, которая была до президентских выборов, и жалуются на нынешние события.

Нет, той страны не будет. И не нужно той страны. Мы будем лучше, я уверен,

– заверил самопровозглашенный президент.

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Лукашенко убежден, что белорусы являются "неглупыми людьми" и со временем смогут осознать, что они теряют и с чем останутся в будущем.

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