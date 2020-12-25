Мы не потеряли, а можем потерять, – Лукашенко рассказал, что будет со страной дальше
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал прогноз относительно того, какой страна будет в будущем. Он убежден, что белорусы могут многое потерять.
Лукашенко считает, что якобы Беларусь уже никогда не будет такой, как раньше. Об этом он заявил в Минске, сообщает БЕЛТА.
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По его словам, люди хотят вернуть страну, которая была до президентских выборов, и жалуются на нынешние события.
Нет, той страны не будет. И не нужно той страны. Мы будем лучше, я уверен,
– заверил самопровозглашенный президент.
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Лукашенко убежден, что белорусы являются "неглупыми людьми" и со временем смогут осознать, что они теряют и с чем останутся в будущем.
Что происходит в Беларуси: коротко
- В Беларуси после выборов президента в августе 2020 года начались масштабные протесты.
- На митинги против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко до сих пор выходят тысячи людей. Однако силовики применяют против митингующих жестокие действия.
- По данным белорусских правозащитных организаций, в стране возникла катастрофическая ситуация с правами человека.
- По информации портала Naviny.by, по состоянию на 24 декабря 2020 года в Беларуси уже есть 160 политзаключенных.
- МВД Беларуси создало базу информации об участниках протестных акций. Информацию о митингующих будут использовать "для работы".
- Из-за событий в стране ряд государств ввели санкции против Беларуси. В частности, недавно в США ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников.
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