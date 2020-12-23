В США ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. В санкционный список также попали белорусские силовики.

США не признают результаты выборов президента Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Кто попал в список

Заместитель МВД Беларуси Геннадий Казакевич;

ЦИК Беларуси;

спецподразделение Комитета госбезопасности "Альфа";

Главное управление внутренних дел Минского горисполкома;

минское подразделение ОМОН.

В США также призвали провести новые выборы президента Беларуси в соответствии со всеми стандартами ОБСЕ.

Кроме того, все политические заключенные должны быть освобождены.

По состоянию на 19 декабря количество белорусских политических пленников превысило 150 человек.